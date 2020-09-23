Karabük'te kamyonun çarptığı bisikletin sürücüsü ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Eskipazar ilçesi istikametine bisikletle giden Mehmet Özdemir'e (67),Cildikısık Tüneli'nden geçtiği sırada arkasından gelen Necati D. yönetimindeki 61 K 25047 plakalı hafriyat kamyonu çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Özdemir, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Özdemir'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kamyon sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.