İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

AA

Karabük'ün Eflani ilçesinde, tekstil işçilerinin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı. Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen minibüs, Eflani-Pınarbaşı kara yolu Akören köyü Bahçeli mevkisinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; yaralanan ve sağlık ekiplerince Eflani İlçe Entegre Hastanesine kaldırılan minibüsteki 13 kişiden 6'sı, buradaki müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İşçilerin Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki bir tekstil firmasında çalıştığı öğrenildi.