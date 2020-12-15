Karabük'te iş insanlarından sağlık çalışanlarına yiyecek ikramında bulunuldu

Motosikletli kuryeler tarafından hastanenin klinik servisine getirilen pizzalar, sağlık çalışanlarına teker teker dağıtıldı.

Kutusunda, "Kovid-19 pandemi sürecinde göstermiş olduğunuz fedakarlık dolayısıyla siz değerli sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz. İyi ki varsınız." yazılı pizzaları alan çalışanlar, emeği geçenlere teşekkür etti.