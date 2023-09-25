Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı
Karabük'ün Yenice ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1'i ağır 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Vedat A. (44) idaresindeki otomobil, Yenice-Karabük kara yolu Balıkısık mevkisindeki kavşakta, Mustafa K. (60) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Azize (44) ve Mustafa Akbıyık (64) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Yenice Devlet Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.