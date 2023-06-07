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Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücülerinden birinin alkollü olduğu belirlendi

Giriş: 07.06.2023 - 00:56 | Güncelleme: ABONE OL
Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
AA

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

S.U. yönetimindeki otomobil, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde, A.R.Ç. idaresindeki otomobille çarpıştı. AA'nın haberine göre, kazada sürücülerden A.R.Ç. ile diğer otomobildeki yolcu E.U. (13) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bu arada polis ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden S.U'nun 0,77 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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