Heyelan nedeniyle boşaltılan ev sayısı artıyor

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Yenice Değirmenyanı köyü Erfeyli Mahallesi'nde heyelan nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen ev sayısının 21 olduğu belirtildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, "Eriyen kar suları sonucu Değirmenyanı köyünde meydana gelen heyelan sebebiyle bölgede tahliye edilen 21 hanedeki afetzedelere yönelik Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ekiplerimizce sosyal inceleme yapılarak psikososyal destek sağlandı." denildi.