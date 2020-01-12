İHA

Olay, Karabük-Yenice karayolu Bolkuş Tüneli'nin girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dağdan kapan kaya parçaları yola düştü. Yolun kapanması dolayısıyla ulaşım çift yönlü durdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. İHA'nın haberine göre; jandarma olay yerinde güvenlik önlemi alırken, Karayolları ekipleri kaya parçalarını temizlemek için çalışma başlattı.

Yenice ilçesinden Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine hasta götüren ambulans kaya parçalarından dolayı yoluna devam edemezken, Karabük'ten çağırılan ambulansla hastaneye sevki sağlandı.

YOL TRAFİĞE AÇILDI

Yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalan yol, ekiplerin çalışması ile açıldı. Kara yolunda ulaşım, jandarma ekiplerinin kontrolünde yapılıyor.