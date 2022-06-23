Karabük'te heyelan: 5 ev boşaltıldı

AA

Karabük'te meydana gelen heyelan nedeniyle 5 ev tahliye edildi. Atatürk Mahallesi Dağ Sokak'ta sağanağın ardından heyelan meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; ekiplerce Dağ Sokak'ta iki, aynı mahalledeki Sorgun Sokak'ta ise üç olmak üzere 5 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Sokağın giriş ve çıkışına güvenlik şeridi çekildi.