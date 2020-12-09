Karabük'te "habersiz" deprem tatbikatı yapıldı

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından organize edilen tatbikatta, senaryo gereği kent merkezinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem kent merkezi ile diğer ilçelerde de hissedildi.
Deprem sonrası 26 çalışma grubunun intikaliyle tatbikat başladı.
Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında İl Özel İdaresi Hamzalar Ek Hizmet Binası'nda acil toplantı düzenlendi.
Gürel, burada yaptığı konuşmada, acil olarak 26 destek grubuyla deprem durumunda nasıl müdahale edileceğini, kimin hangi çalışmayı yapacağını detaylı bir şekilde incelediklerini söyledi.
Tatbikat sayesinde durum gözlemi yaptıklarını aktaran Gürel, şöyle devam etti:
"Daha önce de yapmıştık, aynı zamanda uygulamalı gerçekleştirmiştik. AFAD'ın, UMKE'nin, itfaiyenin kurtarma çalışmaları vardı, bunları görmüştük. Bu gerçekleştirdiğimiz tatbikat biraz daha hazırlıkların kontrolü şeklinde gerçekleşen tatbikattı. Özellikle habersiz yapmamızın sebebi bir afet olduğunda ne kadar bir sürede gelip, ilgili yere intikal edebiliyoruz, bir afete ne kadar hazırız, ne kadar sürede olay yerine ulaşabiliyoruz, olayın ve yaptığımız işin farkında mıyız konularını kontrol ettik.
Kamuda görev yapan bizlerin hazırlıklı olması her şeyden önemli çünkü vatandaş haklı olarak devletinden bir şeyler bekler ve devleti bu anda aciz duruma düşürmemeliyiz. Yani vatandaşımız devletinden yardım beklediği anda bizim onun yanında yer almamız lazım. Bunun bir örneğini İzmir'de yaşadık, kısa sürede bütün ekiplerimizle hızlı bir şekilde müdahale yapıldı. Bu vesileyle İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz."
Vali Gürel, yapı kalitesi, yapı yönetmelikleri kontrolü gibi birtakım çalışmalarının da yapılması gerektiğine işaret ederek, "İlk önce hizmet grupları bazında gerçekleştireceğimiz tatbikatların ardından yine böyle habersiz uygulamalı ve daha teferruatlı bir deprem tatbikatı gerçekleştireceğiz. Bunu da her an yapabiliriz, tüm grupların hazırlıklı olması bu manada oldukça önemli." dedi.
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