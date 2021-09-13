Karabük'te görev yerine giderken motosikletiyle çim çitlerin demirine çarpan polis memuru yaralandı

Sabah saatlerinde kendisine ait 78 AB 018 plakalı motosikletle Karabük-Ankara kara yolu uygulama noktasındaki görev yerine giden polis memuru Yakup A. (35), Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) yakınlarında yol kenarında çim çitleri yere sabitlemek için kullanılan demirlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan Yakup A, 112 Acil Servis ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi süren Yakup A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.