Karabük'te FETÖ'nün "ev abisi" tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün hücre evlerine yönelik çalışma başlatıldı.

Kayseri ve Karabük'teki örgüte ait evlerde "ev abisi" olarak görev yaptığı belirlenen N.Y, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.