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        Haberler Gündem Karabük'te ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil direğe çarptı, 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Karabük'te ehliyetsiz sürücü direğe çarptı: 3 yaralı

        Karabük'te ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 01:01 Güncelleme: 06.12.2024 - 01:01
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        Ehliyetsiz sürücü direğe çarptı: 3 yaralı
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        E.Y.D. (17) idaresindeki otomobil, Kayabaşı Mahallesi Lala Mustafa Paşa Caddesi'nde önce bir evin bahçe duvarına ardından beton elektrik direğine çarptı.

        Kazada, sürücü ile B.E.K. (16) ve E.T.Ç. (15) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü ile B.E.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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