Karabük'te düğünler 2 saati geçemeyecek

AA

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Fuat Gürel başkanlığında yapılan İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısında düğünler ve 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların toplu taşıt kullanımı konusunda yeni kararların alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Düğün, nişan, kına, sünnet düğünü gibi merasimlerden kaynaklı yayılımı önlemek amacıyla kapalı ve açık düğün salon ve bahçelerinde yapılan düğünler en fazla 2 saat olacak. İlimizde tüm kapalı ve açık mekanlardaki düğün, nişan, kına, sünnet düğünü gibi merasimlerde kapalı su hariç tüm yiyecek-içecek ikramları yapılamayacak." denildi.

Daha önce kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların 08.00-10.00 ve 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları halinde artık toplu taşıma aracının şoförünün de sorumlu tutulacağının aktarıldığı açıklamada, alınan bu kararlara uymayanlara idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin gerekli adli işlemlerin uygulanacağı kaydedildi.