Karabük'te DEAŞ operasyonunda 4 yabancı uyruklu yakalandı

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte ikamet eden 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların adreslerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu M.S.J.M.A, A.A.M.M, A.A.İ.A. ve S.J.M.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.