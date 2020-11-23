Karabük'te çıkan yangında bir kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Irmak Sokak'ta Bahri Arıca'ya ait tek katlı evin bacasında yangın çıktı.

Alevlerin halılara sıçradığını gören Arıca, halıları pencereden dışarı attı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Halıları dışarı atarken elinin yanması sonucu yaralanan Arıca, ambulansla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından söndürülen yangında evde hasar oluştu.