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        Haberler Gündem Karabük'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Karabük'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 18:41 Güncelleme: 21.09.2023 - 18:41
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        Karabük'te orman yangını
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        Geren köyü kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı 11 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 helikopter, itfaiye ve iş makineleri ile 85 personel sevk edildi.

        Ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

        Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı da yangın mahalline gelerek incelemelerde bulundu.

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        #Karabük
        #safranbolu
        #haberler
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