Karabük'te çıkan orman yangını söndürüldü

AA

Soğuksu Mahallesi Arıcak mevkisindeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, arazözler ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin yoğun mücadelesiyle söndürülen yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Yangında yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Öte yandan Karabük Valisi Fuat Gürel, bölgeye giderek incelemelerde bulundu.