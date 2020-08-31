Karabük'te çıkan orman yangını söndürüldü

İlçeye bağlı Nebioğlu köyü Alabaş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden köy sakinleri, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı.

Yangının büyümesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ile Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi.

Helikopterin de destek verdiği ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürdü.

Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen Emrah Ergin (40),sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle yaklaşık 5 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışması yapılıyor.