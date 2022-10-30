Balık tutmaya giden kişi ölü bulundu

Bostanbükü köyü Adalar Mahallesi'nden geçen Araç Çayı kenarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan araştırmada ölen kişinin Nazif Keskin (68) olduğu tespit edildi.

Savcının incelemesinin ardından Keskin'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Keskin'in çay kenarına balık tutmaya gittiği öğrenildi.