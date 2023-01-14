Karabük'te otomobil ile ticari taksinin karıştığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

S.B. idaresindeki 78 ABB 386 plakalı otomobil, Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde A.B. yönetimindeki 78 T 0214 plakalı ticari taksi ile çarpıştı.

Kazada 78 ABB 386 plakalı otomobilde bulunan F.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı F.K. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, ticari taksi ile otomobilin cadde üzerinde çarpışması ve otomobilin savrulması yer aldı.

Fotoğraf: AA