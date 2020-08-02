Değirmenyanı köyünde 8 kişi de koronavirüs görülmesinin ardından köy 14 gün karantina altına alındı. Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice köye gelip konu hakkında bilgi aldı. Jandarma ekipleri köye giriş-çıkışları kapatırken vatandaşlara evlerine girmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan ilçe genelinde son 48 saatte 20 kişi de koronavirüs tespit edildiği öğrenildi.