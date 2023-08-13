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        Haberler Gündem Karabük'te bir kişi silahla yaralandı - Güncel haberler

        Karabük'te bir kişi silahla yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde silahla yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 23:11
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        Karabük'te bir kişi silahla yaralandı
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        Karıt Sanayi Sitesi'nde Ö.Ö. ile V.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda, V.Y, yanında bulundurduğu av tüfeği ile Ö.Ö'ye ateş açtı.

        Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ö.Ö, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan V.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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