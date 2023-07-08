Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu
Karabük'te bir süredir kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu
Alınan bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi 1002 Nolu Cadde'deki 4 katlı apartmanda oturan Adnan Almalı'dan (27) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, evde Almalı'nın cansız bedeniyle karşılaştı.
Almalı'nın cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.