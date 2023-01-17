Karabük'te, haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.

Safranbolu ilçesi Hüseyin Çelebi Mahallesi Taş Minare Sokak'taki iki katlı müstakil evde yaşayan Meryem Gültekin'den (54) haber alamayan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Çilingir yardımıyla kapıyı açarak eve giren ekipler, Gültekin'i hareketsiz halde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kadının cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.