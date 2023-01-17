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Karabük'te haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından bulunan kadının cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü

Giriş: 17.01.2023 - 18:23 | Güncelleme: ABONE OL
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kadının cansız bedeni bulundu - En Son Haberler
AA

Karabük'te, haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.

Safranbolu ilçesi Hüseyin Çelebi Mahallesi Taş Minare Sokak'taki iki katlı müstakil evde yaşayan Meryem Gültekin'den (54) haber alamayan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Çilingir yardımıyla kapıyı açarak eve giren ekipler, Gültekin'i hareketsiz halde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kadının cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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