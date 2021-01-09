Karabük'te aranan 5 FETÖ hükümlüsü yakalandı

İstihbarat Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü ve Safranbolu TEM Büro Amirliğince koordineli olarak, örgüte üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda "terör örgütü üyeliği"nden haklarında 5 yıldan 6 yıl 10 ay 15 gün arasında değişen oranlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlüler, cezaevine gönderildi.