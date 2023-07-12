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        Karabük'te alkollü sürücü otomobiliyle refüje çıkıp aydınlatma direğine çarptı

        Karabük'te alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çıkıp aydınlatma direğine çarparak durabildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2023 - 05:32
        Alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı
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        R.K'nin idaresindeki otomobil, Demir-Çelik Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çıkıp aydınlatma direğine çarptı.

        Sürücü ve yanındaki yolcu, kaza sonrası olay yerinden uzaklaştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Çevrede arama yapan ekipler, sürücü R.K. ve yanındaki yolcuyu bularak kaza yerine getirdi.

        Polis ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü R.K'nin 1,63 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        İkinci kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücü R.K'ye 5 bin 96 lira idari para cezası uygulandı.

        Maddi hasar oluşan kazada otomobil, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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