Karabük'te 569 yıllık Küre-i Hadid Camisi yıllara meydan okuyor

İlin ibadete açık en eski camisi olduğu bilinen Küre-i Hadid Camisi, Candaroğulları Beyliği döneminde inşa edildi.
1891'de dönemin Kastamonu Valisi Abdurrahman Nureddin Paşa'nın onarımını yaptırdığı cami, 7 yıl önce restore edilerek yeniden ibadete açıldı.
İlçeye bağlı Demirli köyü sınırları içerisindeki cami, Candaroğulları'ndan kalan Anadolu'daki önemli mimari eserlerden biri olarak dikkati çekiyor.
Kesme ve moloz taştan dikdörtgen şekilde yapılan caminin, ahşap minaresi bulunuyor.
Tavanı, kapıdan mihraba kadar uzanan ve iki direkle beslenen ağaçlar üzerine yapılan caminin, tavan ve duvar süslemelerinde kök boyası kullanıldığı görülüyor.
Mihrabında alçı ve kireç kullanılan cami Selçuklu mimarisinden izler taşıyor.
Giriş kapısı üzerindeki kitabede, eserin Candaroğlu İsmail Bey tarafından yaptırıldığı bilgisi yer alıyor.
Caminin yanında ise Şeyh Mahmut Efendi'nin türbesi bulunuyor.
Karabük Müftüsü İlyas Yılmaztürk, AA muhabirine, 1-7 Ekim haftasının 1986 yılından bu yana Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlandığını anımsattı.
Hafta dolayısıyla camiler ve din görevlileriyle ilgili panel, konferans, tanıma ve tanıtma faaliyetleri yapıldığını belirten Yılmaztürk, "Camilerin İslam toplumundaki yeri, konumu, faydası, İslam toplumu için neler ifade ettiği geniş çaplı ele alınmaktadır. Camilerimizin bakım ve onarım ihtiyaçları gözden geçirilmekte ve din görevlilerimizin İslam medeniyetindeki rolü, toplum içerisindeki değeri, yaptıkları ve yapmaları gereken hususlar yeniden hatırlatılır." dedi.
İl genelinde 962 cami olduğunu ifade eden Yılmaztürk, Karabük'te beylikler döneminden kalma camilerin de bulunduğunu vurguladı.
- Selçuklu oyma sanatı ile yapıldı
Eflani ilçesindeki Candaroğulları Beyliği döneminden kalma Küre-i Hadid Camisi'nin ahşap bir cami olduğunu anlatan Yılmaztürk, "Selçuklu oyma sanatı ile yapılan cami 7 yıl önce restore edilerek tekrar ibadete açıldı. Bu camileri inşa eden ecdadımıza, bizlere dini mirası aktaran geçmişlerimize Cenabıhak rahmetiyle muamele eylesin. Hayır sahiplerinden Allah razı olsun. Camilerimizin ibadet boyutuyla medeniyetimizin merkezi olması hususunda görev yapan hocalarımıza sağlık ve afiyet versin, vefat edenlere de rahmetiyle muamele eylesin." diye konuştu.
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