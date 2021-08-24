Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Karabük'ten Ankara istikametine giden Yasin U. yönetimindeki 78 AAZ 196 plakalı otomobil, Organize Sanayi Sitesi Kavşağında Rüya Nur Ç'nin (18) kullandığı sürücü kursuna ait 78 AAF 656 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü adayı Rüya Nur Ç. ile araçlarda bulunan Nursena O. (18), Kübra (29) ve Recep M. (29) ile Erdal A. (54) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.