Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Eflani-Kastamonu Daday kara yolu, Kababayır mevkisinde M.O. yönetimindeki 78 AAG 799 plakalı otomobil ile Y.Y. idaresindeki 19 DU 827 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın ardından iki otomobilde yangın çıktı, haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, görevliler yaptıkları kontrolde sürücü Y.Y. (44) ile aynı otomobildeki Z.Y. (64) ve Z.Y'nin (16) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü M.O. (43), N.O. (39), Ö.F.O. (10) ve Y.O. (15) ile diğer otomobildeki H.Y. (18) olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların ve cenazelerin kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi.