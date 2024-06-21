Karabük'te düğünde havaya açılan ateş sonucu 15 yaşındaki çocuk yaralandı
Karabük'ün Eflani ilçesinde düğünde havaya açılan ateş sonucu bir çocuk yaralandı.
Saçak köyündeki düğünde tabancayla havaya ateş açılması sonucu savrulan saçmalar 15 yaşındaki Muhammet D'ye isabet etti. Sırt bölgesine isabet eden saçmayla yaralanan Muhammet D, Eflani İlçe Entegre Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan tabancayla havaya ateş ettiği iddiasıyla Kemal A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.