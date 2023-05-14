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Karabük Seçim Sonuçları 2023: Karabük Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçlarında Kim Önde, Ne Zaman Sonuçlanacak ve Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nasıl?

2023 Karabük seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilleri seçim sonuçları için geri sayım devam ediyor. Türkiye'deki vatandaşlar 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı'nı ve 28. Dönem Milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gitmeye devam ediyor. Peki, Karabük'te kim önde ve partilerin milletvekili oy oranları nasıl? İşte 14 Mayıs 2023 Karabük seçim sonuçları ile ilgili detaylar...

Giriş: 14.05.2023 - 14:28 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Karabük'te seçim sonuçları gündemde yerini alıyor. Tüm Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı'nı ve 28. Dönem Milletvekillerini seçmek üzere sandık başına giderek oylarını kullanmaya devam ediyor. Oy kullanma işleminin tamamlanmasıyla beraber vatandaşlar gözünü 2023 seçim sonuçlarına doğru çevirdi. Peki, Karabük'te kim önde ve partilerin milletvekili oy oranları nasıl? İşte 14 Mayıs 2023 Karabük seçim sonuçları ile ilgili detaylar...

  • KARABÜKCUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Karabük Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Karabük Seçim Sonuçlarını görebilirsiniz. Habertürk Karabük Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz. 

    KARABÜK CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    KARABÜK'TE KİM VE HANGİ PARTİ ÖNDE?

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile beraber Karabük Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve il genelinde partilerin oy oranları netlik kazanacak.

     

    İLÇE İLÇE KARABÜK SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

     

     

  • KARABÜK SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00'da sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Karabük 2023 Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre saat 21.00 civarı açıklanacak.

    14 MAYIS 2023 KARABÜK MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    14 MAYIS 2023 KARABÜK CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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