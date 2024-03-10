Müslümanlar için ibadet ayı olarak nitelendirilen Ramazan ayında kişinin sadece ibadet açısından değil, maneviyat açısından zenginleştiğine inanılır. Uzun zamandır beklenen Ramazan'ın gelmesiyle; sahur ve iftar vakitleri de araştırılmaya başlandı.

Diyanet tarafından açıklanan imsakiye takvimi sayesinde Karabük sahur ve iftar vakitleri belirlendi. İşte, 2024 Karabük imsakiye takvimi ile Karabük sahur ve iftar vakitleri...