Karabük ormanları sonbahar güzelliğiyle hayranlık uyandırıyor

Doğal güzellikleriyle cezbeden Karabük'te sonbaharda renk cümbüşü yaşanıyor.
Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından "Acil olarak korunması gereken 100 sıcak noktadan biri" olarak gösterilen Yenice ilçesindeki ormanlar, içinden geçen ve kıvrımlı yollarıyla doğaseverlere görsel şölen sunuyor.
- Karagöl ve Baklabostan Tabiat Parkı
Ovacık ilçesindeki çam, meşe, dağ kavağı ve ıhlamur ağaçları arasındaki Karagöl Tabiat Parkı da sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini büyülüyor.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu'da yer alan ve Karabük kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Baklabostan Tabiat Parkı'na gelenler ise kamp kurarak doğayla baş başa vakit geçirmenin tadını çıkarıyor.
Uludağ köknarı, karaçam, meşe, doğu kayını gibi ağaç türleri ile kızılcık ve kuşburnu gibi maki bitkilerinin yer aldığı, sonbaharın tonları yeşil, sarı ve kahverenginin harmanlandığı tabiat parkı, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.
Tabiat parkı, yaklaşık 20 metrelik şelalesiyle de insanları izlerken dinlendiriyor.
Osmanlı döneminden kalan somut ve soyut mirasın yanında doğa turizmiyle de adından söz ettiren Safranbolu ilçesini Bartın'a bağlayan kara yolunun yaklaşık 5 kilometrelik bölümündeki ağaçlar, yol boyunca adeta bir "tünel" oluşturuyor.
İçinde ilerledikçe masalımsı bir ortama dönüşen, yeşilin her tonunun birbirine karıştığı ve bu mevsimde renk cümbüşü oluşturan yoldan geçenler, çektikleri fotoğraflarla anı ölümsüzleştiriyor.
Tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesi sınırları içinde yer alan Sırçalı Kanyonu da hem içinde barındırdığı hayvan çeşidi ve "orman denizi" hem de kendiliğinden oluşan taş teraslarla dikkati çeken yerler arasında bulunuyor.
- "Ülkemizin en büyük blok ormanları burada"
Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine, Karabük'ün orman ve içinde bulunduğu ağaç türleri bakımından Türkiye'nin önde gelen illeri arasında bulunduğunu söyledi.
Kentin her mevsim, özellikle de sonbaharda fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin uğrak yeri haline geldiğini anlatan Gürel, şöyle konuştu:
"İlimizin yaklaşık yüzde 70'i ormanlarla kaplı. Ülkemizin en büyük blok ormanları burada. Birçok tabiat parkına sahibiz. İlimiz, tarih ve kültür turizminin yanında doğasıyla da adından söz ettirmeye başladı. Bu alanda da önemli bir turizm oluştu. Özellikle fotoğraf tutkunları ormanlarımızın, şelalelerimizin, göllerimizin ve tabiat alanlarının sunduğu görsel şölen için ilimizi tercih ediyor."
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