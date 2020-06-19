Karabük, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirleri

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte maske takma zorunluluğu bulunduğu hatırlatıldı. Kentteki iş yerlerinde, özellikle yeme içme mekanlarında, çalışan ve müşterilerin de maske takmasının zorunlu olduğu belirtilen açıklamada, aksi halde iş yeri sahibine idari para cezalarının uygulanacağı kaydedildi.
Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde okullarda Kovid-19 ile ilgili bütün önlemlerin alındığını, öğrencilerin gönül rahatlığıyla sınava girebileceğini bildirdi.
Dezenfeksiyona ara vermeden devam eden Karabük ve Safranbolu belediyeleri, kent duyuru sistemlerinden de vatandaşların maske kullanımına özen göstermesi için anonslar yapıyor.
Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsmetpaşa Mahallesi'nde karantinada bulunan cadde ve sokaklarda her türlü önlemlerin alındığını, vatandaşların bütün ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti.
- Kocaeli
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yaptığı açıklamada, normalleşme sürecinde tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı.
Belediye olarak bu süreçte çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Büyükgöz, "Bu hafta ve önümüzdeki hafta sonu gerçekleşecek olan LGS sınavı ve YKS'de öğrencilerimizin herhangi olumsuzluk yaşamaması için sınav olacak tüm okullarda dezenfeksiyon gerçekleştirdik. Sınava girecek tüm öğrencilere şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların keyifli vakit geçirebilmesi için hayata geçirilen "Arabada Sinema" etkinliği, "7. Koğuştaki Mucize" filmiyle Kartepe'de gerçekleştirildi.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kalıcı Konutları karşısı Lojistik Araç Park Yeri'ndeki etkinlikte, vatandaşlar arabalarından film izleme keyfini yaşadı.
- Düzce
Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, LGS sınavı öncesinde okullarda ve önlerinde gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.
Belediye ekipleri, toplu taşıma araçlarındaki dezenfeksiyonu günlük olarak sürüdürüyor. Kültür Müdürlüğü tarafından maske atölyesinde ise ihtiyaçlara göre gönüllü çalışma usulüyle üretim gerçekleştiriliyor.
Düzce Üniversitesi tarafından virüse yakalanıp iyileşen kişiler üzerinde araştırma yapılıyor. Kişilerin hastalığı atlatma süreçleri psikolojik anlamda değerlendiriliyor.
- Zonguldak
Zonguldak Belediyesi ekipleri, çöp konteynerlerinin yanı sıra atık maske ve eldiven kutularını düzenli dezenfekte ediyor.
Ayrıca kentin çeşitli yerlerinde dezenfeksiyon ve yıkama çalışmaları yapılıyor.
,Ahmet Özler,Ömer Ürer,Şengül Azbay
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