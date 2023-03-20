İslam alemi için önemli bir ibadet olarak sayılan Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlıyor. Diyanet İşleri Bakanlığı 2023 yılı için Karabük başta olmak üzere tüm Türkiye'yi kapsayan 2023 İmsakiye takvimini paylaştı. Böylece, Karabük İmsakiye takvimi ile beraber, Karabük sahur vakti, iftar vakti, imsak vakti ve teravih namaz saatleri de belirlendi. Peki, Karabük'te ilk sahur vakti ve ilk iftar vakti ne zaman, saat kaçta? İşte, Diyanet tarafından hazırlanan Karabük İmsakiye takvimi 2023 ile Karabük sahur vakti ve iftar vakti...

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