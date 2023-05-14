Karabük Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Karabük Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Karabük başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Karabük Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Karabük seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Karabük Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Karabük Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 88.66 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:27 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 90.9 oldu. Karabük Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 85.006 oyla yüzde 60.57 - Kemal Kılıçdaroğlu: 43.497 oyla yüzde 30.99 - Sinan Oğan: 10.850 oyla yüzde 7.73 - Muharrem İnce: 994 oyla yüzde 0.71 oy aldı.



Karabük 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 85.006 oyla yüzde 60.57Kemal Kılıçdaroğlu: 43.497 oyla yüzde 30.99Sinan Oğan: 10.850 oyla yüzde 7.73Muharrem İnce: 994 oyla yüzde 0.71

Karabük Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 86.57 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:27 itibarıyla yüzde 75.9 oranında açıldı. 2023 Karabük milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 68.676 oyla yüzde 65.11 - Millet İttifakı: 31.455 oyla yüzde 29.82 - Ata İttifakı: 2.016 oyla yüzde 1.91 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 634 oyla yüzde 0.6 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 140 oyla yüzde 0.13 aldı. Saat 21:27 itibarıyla 2023 Karabük milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 68.676 oyla yüzde 65.11Millet İttifakı: 31.455 oyla yüzde 29.82Ata İttifakı: 2.016 oyla yüzde 1.91Emek ve Özgürlük İttifakı: 634 oyla yüzde 0.6Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 140 oyla yüzde 0.13AK Parti: 41.880 oyla yüzde 39.71CHP: 22.015 oyla yüzde 20.87MHP: 18.089 oyla yüzde 17.15İYİ Parti: 9.440 oyla yüzde 8.95YENİDEN REFAH: 8.231 oyla yüzde 7.80ZP: 1.658 oyla yüzde 1.57MEMLEKET: 794 oyla yüzde 0.75BBP: 476 oyla yüzde 0.45YEŞİL SOL: 392 oyla yüzde 0.37AP: 358 oyla yüzde 0.34TİP: 242 oyla yüzde 0.23ANAP: 194 oyla yüzde 0.18AB: 184 oyla yüzde 0.17GENÇ: 129 oyla yüzde 0.12HAKPAR: 106 oyla yüzde 0.10MİLLİYOL: 81 oyla yüzde 0.08MP: 72 oyla yüzde 0.07SOL PARTI: 63 oyla yüzde 0.06TKP: 56 oyla yüzde 0.05GBP: 52 oyla yüzde 0.05HKP: 47 oyla yüzde 0.04YP: 30 oyla yüzde 0.03TKH: 21 oyla yüzde 0.02