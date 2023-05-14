Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Karabük Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Karabük Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem TBMM'yi belirlemek için sandık başına gitti. YSK'nın seçimlerle ilgili yayın yasağını kaldırması ile birlikte Karabük Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları gelmeye başladı. 14 Mayıs 2023 Karabük seçim sonuçları ve önde olan parti ile Cumhurbaşkanı adayı hakkında bilgi edinmek için henüz resmi olmayan sonuçları haberimizden takip edebilirsiniz. Peki, Karabük seçim sonuçları ile hangi parti ve Cumhurbaşkanı adayı önde? Karabük genel seçim sonuçları son durum nedir? İşte, resmi olmayan sonuçlara göre 14 Mayıs 2023 Karabük Cumhurbaşkanı seçim sonucu ve milletvekili seçim sonuçları...

Giriş: 14.05.2023 - 21:27 | Güncelleme: ABONE OL
Karabük Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Karabük Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu
HABERTURK.COM

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Karabük başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Karabük Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Karabük seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Karabük Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Karabük Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 88.66 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:27 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 90.9 oldu. Karabük Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 85.006 oyla yüzde 60.57 - Kemal Kılıçdaroğlu: 43.497 oyla yüzde 30.99 - Sinan Oğan: 10.850 oyla yüzde 7.73 - Muharrem İnce: 994 oyla yüzde 0.71 oy aldı.

Karabük 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 85.006 oyla yüzde 60.57

Kemal Kılıçdaroğlu: 43.497 oyla yüzde 30.99

Sinan Oğan: 10.850 oyla yüzde 7.73

Muharrem İnce: 994 oyla yüzde 0.71



Karabük Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 86.57 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:27 itibarıyla yüzde 75.9 oranında açıldı. 2023 Karabük milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 68.676 oyla yüzde 65.11 - Millet İttifakı: 31.455 oyla yüzde 29.82 - Ata İttifakı: 2.016 oyla yüzde 1.91 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 634 oyla yüzde 0.6 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 140 oyla yüzde 0.13 aldı. Saat 21:27 itibarıyla 2023 Karabük milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:


Cumhur İttifakı: 68.676 oyla yüzde 65.11

Millet İttifakı: 31.455 oyla yüzde 29.82

Ata İttifakı: 2.016 oyla yüzde 1.91

Emek ve Özgürlük İttifakı: 634 oyla yüzde 0.6

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 140 oyla yüzde 0.13

AK Parti: 41.880 oyla yüzde 39.71

CHP: 22.015 oyla yüzde 20.87

MHP: 18.089 oyla yüzde 17.15

İYİ Parti: 9.440 oyla yüzde 8.95

YENİDEN REFAH: 8.231 oyla yüzde 7.80

ZP: 1.658 oyla yüzde 1.57

MEMLEKET: 794 oyla yüzde 0.75

BBP: 476 oyla yüzde 0.45

YEŞİL SOL: 392 oyla yüzde 0.37

AP: 358 oyla yüzde 0.34

TİP: 242 oyla yüzde 0.23

ANAP: 194 oyla yüzde 0.18

AB: 184 oyla yüzde 0.17

GENÇ: 129 oyla yüzde 0.12

HAKPAR: 106 oyla yüzde 0.10

MİLLİYOL: 81 oyla yüzde 0.08

MP: 72 oyla yüzde 0.07

SOL PARTI: 63 oyla yüzde 0.06

TKP: 56 oyla yüzde 0.05

GBP: 52 oyla yüzde 0.05

HKP: 47 oyla yüzde 0.04

YP: 30 oyla yüzde 0.03

TKH: 21 oyla yüzde 0.02



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Motosikletli öldü, sürücü başkası çıktı
Motosikletli öldü, sürücü başkası çıktı
İsveç ve Finlandiya'da sandıktan ne çıktı?
İsveç ve Finlandiya'da sandıktan ne çıktı?
Şırnak'ta
Şırnak'ta "özel güvenlik bölgesi" kararı
CHP'nin Çankaya'daki oy oranında son durum
CHP'nin Çankaya'daki oy oranında son durum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.