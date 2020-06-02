Vali Gürel, normalleşme süreci kapsamında kentte yeniden açılan yeme-içme hizmeti sunan işletmeleri ziyaret etti.

Sokak ve caddelerde denetim yapan Gürel, vatandaşlara "Kontrollü Sosyal Hayat" uyarısında bulundu, maskesi olmayanlara maske dağıttı.

Vali Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, normalleşme sürecinde tedbiri elden bırakmayacaklarını söyledi.

Denetim ekipleri oluşturduklarını dile getiren Gürel, "Yaklaşık 3 aydır koronavirüsle mücadele ediyoruz. 1 Haziran itibarıyla almış olduğumuz birçok yasak kararı yavaş yavaş kaldırıldı. Kontrollü sosyal hayata geçiş yapıyoruz. Yasakların olmadığı ama kuralların olduğu ve vatandaşın sorumluluğunun biraz daha artığı bir döneme giriyoruz. Denetim ekipleri oluşturduk, her işletmeye ayrı ayrı kurallar tebliğ edilecek ve eğitim süreci başlatılacak." diye konuştu.

Gürel, kente il dışından çok sayıda vatandaşın geldiğini aktararak, "Türkiye'nin birçok şehrinde yaşayan hemşehrilerimiz yasakların kalkmasıyla ilimize gelmeye başladılar. Dışarıdan gelen hemşehrilerimiz, geldikleri evde yaşlıları ve kronik hastaları varsa biraz daha gelmese aslında iyi olur ancak zorunlu olarak gelmek durumunda olan vatandaşlarımızı evlerinde karantina sürecine tabi tutacağız. Kısa süreli gelenleri de kısa süreli tutacağız. 2 günlüğüne gelinecekse 2 gün takip edeceğiz. Bu hastalık biraz da büyük şehirlerden buralara geliyor. İlimizde bu koronavirüs bitmişti aslında ama geçen hafta 5 vaka tespit edildi. Yeni vakaları hastanelerde takip ediyoruz. Etraflarına bakıldı ve şu an için yeni vaka tespit edilmedi." diye konuştu.

Vali Gürel, herkesin kendisini, ailesini ve toplumu korumak adına kurallara uyması gerektiğini vurguladı.