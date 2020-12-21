Doğa tutkunu kardeşlerin tarihi "Katır Yolu"nda doğa ve kültürle iç içe yolculuğu

Geçmişi çok eskilere dayanan ulaşım yolu olan ve 1956'da kara yolunun yapılmasıyla kullanılmayan "Katır Yolu", günümüzde doğaseverlerin ilgisini çekiyor.Safranbolu'dan Eflani'ye uzanan güzergahta hanlar, köprüler ve çeşmelerin yer aldığı yol, ziyaretçilerini 33 kilometrelik parkur boyunca hem doğa hem de kültür yolculuğuna çıkarıyor. Büyük çoğunluğu patikalardan oluşan yolun bazı kısımlarında taş döşeme bölümler de bulunuyor."Katır Yolu", üzerinde bulunan tarihi Derehan, Dorukhan, Karakaşhan, taş kemer köprüler Malagöz, Derehan ve Paşadere, çok sayıda çeşme ile geçmişin izlerini barındırıyor.
- "Doğayla iç içe olmayı seviyoruz"
Gaziantep'de yaşayan 30 yaşındaki mekatronik mühendisi Işın Ertuğrul ve 21 yaşındaki kardeşi Okan Ertuğrul da Katır Yolu'nda yürüyüş yapmaya karar verdi.İki kardeşin Safranbolu'dan başlayan ve 2 gün süren yürüyüşü, Eflani'de son buldu.Okan Ertuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğayla iç içe olmayı sevdiklerini söyledi.
Katır Yolu üzerinde önemli tarihi yapıların bulunduğunu belirten Ertuğrul, yolun 1956 yılında kara yolu açılıncaya kadar kullanıldığını anlattı.Ertuğrul, ağabeyiyle Katır Yolu'ndaki tarihi yapıları görmek istediklerini ifade ederek, "Safranbolu'daki Eflani Sokak'tan yola çıkarak sırasıyla Kurtdere mevkisinden geçerek Aşağıçiftlik köyünden Malagöz Köprüsü'ne ulaştık. Daha sonra Derehan'a, Dorukhan'a ve ardından Acısu mevkisine geçtik. Buradan Yağlıca mevkisindeki Karakaşhan'a uğradık. Tarihi Paşa ve Roma köprülerinden geçerek Katır Yolu'nun bitiş noktası olan Taşhan'a vardık." dedi.
Doğa ve tarih tutkunlarına bölgeyi gezmelerini tavsiye eden Ertuğrul, "Yol üzerinde 3 han var. Bitiş noktasındaki Taşhan, Eflani Belediyesi tarafından restore edildi. Diğer hanlar da restore edilip turizme kazandırılırsa Safranbolu ve Eflani turizmi açısından artı bir değer olacağını düşünüyoruz. Bütün doğa severleri buradaki doğal güzellikleri, hanları, köprüleri ve çeşmeleri görmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
- "Katır Yolu'nun hak ettiği yere gelmesini istiyoruz"
Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul da Katır Yolu'nun Safranbolu ve Eflani'nin çok uzun yıllar ulaşımını sağladığını söyledi.Yolun, 1956'da kara yolu yapılınca kullanılmamaya başlandığını aktaran Ertuğrul, yol üzerinde bulunan hanlar, köprüler ve çeşmelerin ihya edilmesi gerektiğini ifade etti.
Ertuğrul, 10 yıl önce Karabük Valiliği ve daha sonra Safranbolu Kaymakamlığı tarafından Katır Yolu'nun gündeme getirildiğini anlatarak, "Bu yol, trekking yolu olarak literatüre geçti. Biz bu yolun hak ettiği yere gelmesini istiyoruz. Bölge turizmine katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Doğa turizmi açısından oldukça önemli. Katır Yolu'nu önemsiyoruz." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!