Karabük Belediyesi 350 bin maske üretecek

16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüsle mücadele için 80 bin maske, 60 bin eldiven, 20 ton dezenfektan malzemesi ve 2 bin kullan-at ve sterilize edilebilir tulum satın alan Karabük Belediyesi, şimdi de kent sakinlerine dağıtılmak üzere 350 bin maske üretimine başladı.
Malzemeleri belediye tarafından alınan maskeler, dikimin ardından belediye personeli tarafından hazırlanan ünitelerde ultraviyole ışıkla sterilize edilip iyonize buhar makinesiyle de temizleniyor.
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında ilk etapta 80 bin maske satın aldıklarını söyledi.
Daha sonra kentteki bir tekstil firmasında maske üretmeye başladıklarını belirten Vergili, "Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz tesislerimizde de sterilizasyondan geçirmeye başladık. Ürettiğimiz maskeler şehir merkezinde, pazar yerlerinde, halk otobüslerinde, kısacası maskesiz gezilmeyecek noktalarda vatandaşlarımıza dağıtılıyor." dedi.
Vergili, maske dağıtımına şehir genelindeki taksi durakları ve minibüsçü esnafı ile başlayıp sebze ve meyve hali ile devam ettiklerini aktararak, "Vatandaşlarımızı mümkün olduğu kadar maskesiz bırakmamaya, onlara destek olmaya gayret ediyoruz. Ayrıca vatandaşlara gıda yardımlarımız da devam ediyor. İnşallah hep birlikte bu zor günleri atlatacağız." ifadesini kullandı.
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