Karabağ, Villareal maçına hazır

Karabağ Futbol Takımı, İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç öncesi son antrenmanını yaptı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında yapılan çalışma, teknik direktör Gurban Gurbanov yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan antrenmanda futbolcular pas çalışması üzerinde durdu.

İlk 15 dakikası basına açık tutulan antrenmanın kapalı bölümünde ise Villareal karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı kaydedildi.

Karabağ, yarın saat 20.55'te başlayacak müsabakada Villareal ile karşı karşıya gelecek.