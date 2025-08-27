Habertürk
        Karabağ, Devler Ligi biletini aldı! - Futbol Haberleri

        Karabağ, Devler Ligi biletini aldı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Ferencvaros'u eleyen Karabağ, lig aşamasına kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 21:54 Güncelleme: 27.08.2025 - 21:54
        Karabağ, Devler Ligi biletini aldı!
        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turu rövanşında Azerbaycan ekibi Karabağ, Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u ağırladı.

        Eşleşmenin ilk maçını deplasmanda 3-1 kazanan Karabağ, evinde 3-2 yenilmesine rağmen rakibini eleyerek adını lig etabına yazdırdı.

        Tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Karabağ'ın gollerini Leandro Andrade ve Abdellah Zoubir attı. Ferencvaros'un gollerini ise Lenny Joseph, penaltıdan Barnabas Varga ve Alex Toth kaydetti.

        Organizasyonda play-off turu, bu akşam oynanacak 3 karşılaşmayla tamamlanacak.

