"Karabağ Azerbaycan'dır Zafer Sergisi" açıldı

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın ev sahipliğinde yapılan açılışa Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosluğu Konsolos Yardımcısı Ramiz Hacızade, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, bazı siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Sergide, Ermenistan'ın Karabağ Savaşı sırasında 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında sivillere yönelik gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in görüşmeler ile Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran son çatışmalara ve zafere ilişkin fotoğraflara yer veriliyor.
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız açılışta yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın elde ettiği tarihi zaferin kendilerini gururlandırdığını ve Azerbaycan'la aynı mutluluğu yaşadıklarını belirterek, "Bugün Azerbaycanlı kardeşlerimizin orada verdiği destansı mücadeleyi ve yüreğimizdeki heyecanı anlatan, oradaki dostluğu, birliği dayanışmayı anlatan bir serginin açılışını yapıyoruz. Hocalı Katliamı'ndan başlayan sergi zaferle bitiyor. Oradaki kardeşlerimizin acılarını unutmayacağız ve her zaman hatırlatacağız. Bu sergiyle Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha dünyaya göstermiş olacağız." ifadelerini kullandı.
Azerbaycan'ın mutlak galibiyetiyle sonuçlanan çatışmaların, "Bölgedeki barış Türkiye'siz olmaz" ilkesini birkez daha gösterdiğini söyleyen Yıldız, Türkiye'nin gücünü Kafkaslar'da, Balkanlar'da, Akdeniz'de ve dünyanın dört bir yanında gösterdiğini ifade etti.
- "İlişkilerimiz her zaman 'tek millet iki devlet' ilkesine göre şekillendi, öyle devam edecek"
Ramiz Hacızade de serginin iki ülke arasındaki kardeşliğin bir göstergesi olduğunu söyledi.
Hacızade, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin "tek millet iki devlet" ilkesine göre şekillendiğini ve bunu devam edeceğini belirterek, "Kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğini her zaman hissettik. Haklı davamızda bugün hissettik, yarın da hissedeceğiz. Azerbaycan Cumhuriyeti olarak tüm Türkiye vatandaşlarına teşekkür ederiz. Var olun, var olalım. Bayraklarımız her zaman dalgalansın. " değerlendirmesini yaptı.
MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür de Azerbaycan'ın elde ettiği zaferden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti.
"Karabağ Azerbaycan'dır Zafer Sergisi" İstiklal Caddesi ve Galata Köprüsü'nde 20 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!