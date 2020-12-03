UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. haftasında Azerbaycan ekibi Karabağ, Fatih Terim Stadyumu'nda İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İrlanda Futbol Federasyonu'ndan Robert Hennessey yönetti. Maçın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi. İkinci yarıda başka gol olmayınca mücadele 1-1'lik skorla tamamlandı.

Maccabi'nin golünü 22. dakikada penaltıdan Yonatan Cohen kaydederken, Karabağ'ın golünü ise 37. dakikada Jaime Romero attı.

Maccabi Tel Aviv puanını 8'e çıkarırken, Karabağ ile gruptaki ilk puanını aldı.