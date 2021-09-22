Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Bu mevkide ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun 2-15. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Ankara-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Karacabey-Susurluk kavşakları 13-19. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım karşı istikametten iki yönlü devam ediyor.
Yatağan-Milas yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Akçakoca-Düzce yolunun 30-32. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle Akçakoca-Düzce istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Samsun-Ankara yolunun 54-57. kilometrelerindeki (Karadağ-Toptepe kavşakları) yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Sivrihisar-Polatlı yolunun 12-14. kilometrelerindeki orta refüj köprü ayağı yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.
Balıkesir-Susurluk yolunun 53. kilometresindeki Döşeme Köprüsü'nün genleşme derzi bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
Hopa-Borçka-Artvin yolunun 44-65. kilometrelerindeki İbrikli ve Seyitler-2 tünelleri ile diğer 9 tünelde temizlik ve bakım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu kesimde ulaşım 08.00-17.30 saatlerinde tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Siirt-Eruh yolunun 5-8. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
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