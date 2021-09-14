Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Muallimköy-Altınova kavşakları 0-6. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması yürütülüyor. Bu sebeple otoyolun İzmir istikametinde bant aktarması yapılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Adana istikameti Başmakçı mevkisinde (Çelemedere Viyadüğü) bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
Yatağan-Milas yolunun 0-3, Afyonkarahisar-Konya yolunun 14-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Gebze-İzmit yolunun 30-31. kilometrelerinde Hereke Köy Deresi Köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Ayaş-Yenikent-Ankara yolunun 5-9. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla Ayaş-Yenikent-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Yazıhan-Malatya yolunun 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Sivas-Zara yolunun 15-21. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Söğüt-Seydikemer yolunun 10-59. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
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