Kara yollarında durum

AA

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar Kavşağı-Gebze Kavşağı 0-11'inci kilometreleri arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde (İstanbul-Ankara) Şekerpınar Kavşağı'ndan otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D-100 yoluna yönlendiriliyor ve Gebze gişelerden tekrar otoyola katılım sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek Kavşağı-Pozantı Kavşağı ikinci kilometresinde Ankara Niğde Otoyolu bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde tek şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Kılıç Kavşağı-Orhangazi Kavşağı 6-8'inci kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik Kavşağı-Şanlıurfa Kavşağı 6-10'uncu kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılarak her iki yönde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15'inci kilometrelerinde alt geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Gümüşova-Düzce-Bolu yolunun 3-4'üncü kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Gümüşova-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48'inci kilometrelerinde altgeçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sivas-Zara yolunun 0-1'inci kilometrelerinde (Sivas şehir geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Giresun-Trabzon yolunun 45-48'inci kilometrelerinde Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 24-28'inci kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.