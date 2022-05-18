Kara Tahta dizisinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kara Tahta dizisi her çarşamba 20:00'da yayınlanmaya devam ediyor. İşte Kara Tahta dizisi 6. son bölüm izle...

KARA TAHTA 6. BÖLÜM İZLE!

Kara Tahta 6. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Aşağıdaki linki linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/diziler/kara-tahta

KARA TAHTA 6. BÖLÜM ÖZETİ

Irmak Atlas’ın polisler tarafından götürülmesini çaresizlik içinde izlerken bir kez daha kahrolur. İçindeki öfke ve acıyla Bekir’in kapısına dayanan Irmak, tüm gerçeklerin artık kendisinde de bildiğini söyler. Bu sırada Atlas’ın karşısına çıkan beklenmedik kişi tüm suçlamaları savuşturmak adına elinden geleni yapacaktır. Atlas’ın üzerine atılan suça dair deliller ise oldukça güçlüdür. Atlas, bulunduğu durumda dahi öğrencilerini ve Aylin’i ihmal etmemenin bir yolunu bulur. Bekir ise Atlas’ın başına gelenleri fırsat bilerek öğrenci velilerini galeyana getirir. Bekir, meslektaşlarının ve öğrencilerinin Atlas’ın arkasında güçlü bir duvar gibi durduğunu sonradan bizzat görecektir. Münevver, Atlas ve Irmak’ın yakınlaşmasını engellemek için Bekir’in de etkisiyle fevri hareketlerine devam ederken Atlas’ın karşısına çıkan bir diğer zorluk ise öğretmenliğini riske atacak mıdır?