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Kara Tahta 9. bölüm full izle! TRT 1 Kara Tahta son bölüm kesintisiz tek parça izle!

Kara Tahta 9. bölüm yayınlandı! TRT 1 Kara Tahta son bölüm izle!

Kara Tahta 9. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. TRT 1 ekranlarında her Çarşamba yayınlanan Kara Tahta son bölümüyle 8 Haziran bu akşam ekranlara geldi. Başrollerinde Miray Daner, Furkan Andıç, Cengiz Bozkurt gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin izleyicileri yayınlanan Kara Tahta son bölümü araştırıyor. İşte Kara Tahta 9. son bölüm full izle...

08.06.2022 - 16:26 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kara Tahta dizisinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kara Tahta dizisi her çarşamba 20:00'da yayınlanmaya devam ediyor. İşte Kara Tahta dizisi 9. son bölüm izle...

  • KARA TAHTA 9. BÖLÜM İZLE!

    Kara Tahta 9. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Aşağıdaki linki linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirsiniz.

     

    https://www.trtizle.com/diziler/kara-tahta

  • KARA TAHTA 9. BÖLÜM ÖZETİ

    Atlas, Bekir’in İskender’i kullanarak yaptığı planın ne olduğunu öğrenmeye çalışır. Irmak, Atlas için çok kaygılıdır. Bekir’in planını bozacak olan kişi ise en yakınındaki isimlerden biridir. Bekir’in ne kadar tehlikeli olduğunu anlayan Münevver için ise dengeler değişmiştir. Irmak’ı nasıl bir tehlikenin içine attığını fark eden Münevver pişmanlık yaşar. Arif, Atlas’ın iyiliğini düşünerek aldığı yanlış kararın bedelini ödemek ister.

    Öğretmenlikten ayrılmaya karar veren Arif’i bu kararından vazgeçirmeye çalışanlar başarılı olacak mıdır? Irmak’ı istemeye giden Atlas’ı büyük bir sürpriz beklemektedir. Aylin’in konuşması ise gecenin ve hayatlarının en büyük mutluluğu olur.

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