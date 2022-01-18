Yaz sonunda kurulan geniş sofralarda muhakkak büyükçe bir tabak içinde dolu dolu taneleriyle salkım salkım siyah üzüme rastlarız. Neredeyse hepimizin mutfağında tezgâh üzerinde bekleyen bir üzüm sirkesi şişesi vardır. Üzüm şırası kuruyemiş paketlerinin içinde bize göz kırpan kuru üzüm taneleri ve nicesi... Hayatımızın bu kadar içinde olan siyah üzümün faydalarıyla ilgili ne kadar bilgimiz var? Gelin Kara Üzüm Neye İyi Gelir, Kara Üzüm Faydaları nelerdir sorularını birlikte yanıtlayalım...

Kara Üzüm Neye İyi Gelir?

Yaşlanma belirtilerinin oluşmasını önler ya da geciktirir

Kirli kanın temizlenmesine yardım eder.

Saç köklerinin güçlenmesini sağlar.

Kansızlığı giderir.

Kemik sisteminin gelişmesini ve güçlenmesini sağlar.

Bağırsak problemlerini giderir.

Karaciğere faydalıdır, temizler.

Obezitenin önlenmesine yardım eder.

Kara üzümün çekirdeği de tazesi de pekmezi de kurusu da ayrı ayrı faydalıdır. Gelin Siyah Üzümün Yararlarını daha detaylı inceleyelim...

Kara Üzümün Faydaları nelerdir?

Siyah Üzüm Kalsiyum, magnezyum, potasyum, fosfor, manganez ve K vitamini açısından oldukça güçlü bir besi olduğu için kemik sağlığı için gerekli olan mineraller bakımından zengin besinlerden biridir.

Siyah üzümdeki yüksek antioksidan seviyesi bilhassa bakteriyel ve viral enfeksiyonların neden olduğu hastalıkların tedavisinde etkilidir.

Kara üzüm enflamasyonu azalttığı için diyabet, artrit, otoimmün gibi hastalıkların önlenmesinde de faydalıdır.

İçeriğinde bol miktarda lif bulunan kara üzüm kabızlığı önlemeye yardımcı olur.

Kara Üzüm Çekirdeği Faydaları nedir?

Çekirdeksiz üzüm sevenler Kara Üzüm Çekirdeği Faydaları konusunu duyunca kara üzümü çekirdekle yemeye başlayabilir. Kara Üzüm Çekirdeği Faydaları şöyle sıralanabilir:

Bağırsakların ve böbreklerin çalışmasını düzenler.

Kan dolaşımını hızlandırır ve Kalp ve Damar hastalıklarının tedavisinde destekleyicidir.

Vücuttaki kolojen miktarını arttırır bu da kemik sağlığının güçlenmesine yardım eder.

Saç sağlığı açısından faydalıdır saçların hızlı uzamasına yardımcı olur.

Kara Üzüm Pekmezi Faydaları

Bilindiği gibi kara üzümden pekmez de yapılmaktadır. Özellikle soğuk kışl günlerinde biraz ısıtıldığı zaman insanın içini ısıtan Kara Üzüm Pekmezi Faydaları şöyledir:

Vücuttaki yağların parçalanmasını kolaylaştırır kilo vermeye yardımcıdır.

Böbrekleri çalıştırır.

Vücudun toksinlerden arındırılmasına yardım eder.

Vücudun bakteri üretmesini ve bakterin çoğalmasını önler.

Kuru Kara Üzümün Faydaları nedir?

Kara Kuru Üzümün Faydaları içinde ilk göze çarpan şüphesiz karaciğer rahatsızlıklarına olan olumlu etkisidir. Kansızlıkla mücadele eden kara kuru üzüm karaciğerin çalışmasını düzenler ve karaciğer hastalıklarının tedavi edilmesine yardımcı olur. Kanı temizler ve kan basıncını dengeler.

Aynı zamanda lifli yapısıyla tokluk hissi vereceği için kilo vermeye de yardımcıdır.

Bunun yanında kuru kara üzüm doğal bir probiyotiktir. Probiyotik özelliklerinin etkisiyle bağırsakların çalışmasını düzenler kabızlığın önüne geçer.