‘Kara Şimşek’i satıyor

Dizide Hasselhoff’un canlandırdığı Michael Knight karakterinin aracı Kara Şimşek’in replikası, 23 Ocak’ta sona erecek açık arttırmada en yüksek teklifi verene satılacak.

İngiltere’de bulunan araca şu ana kadar verilen en yüksek teklif 975 bin dolar.